Antognoni non si capacita di quella cessione effettuata dalla Juve: «Non riesco a capire perché i bianconeri lo abbiano dato via»

Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell'Italia Under 21, ha mosso una critica alla Juventus per la gestione di Miretti da parte della società: ecco le sue parole

Giancarlo Antognoni non può credere al fatto che la Juventus abbia lasciato partire Fabio Miretti a cuor leggero al Genoa. Il suo dissenso è stato espresso attraverso le seguenti parole pronunciate all'intervallo della sfida tra l'Italia Under 21 e l'Olanda Under 21 ai microfoni della RAI.

PAROLE – «L'ho già notato nel Genoa, sta giocando molto bene. Anche questa sera ha creato un passaggio abbastanza illuminante che ha innescato un'occasione per il pareggio, non riesco a capire perché la Juventus lo abbia dato via. Nel calcio succedono anche queste cose, Miretti è uno dei giocatori emergenti».