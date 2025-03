Antitrust istruttoria su Rfi e FS

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.34 L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e della holding Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in merito a un presunto abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102del Trattato sul funzionamento Ue (Tfue). Secondo l'Autorità "risulterebbe rallentato e in alcuni casi ostacolato l' accesso all'infrastruttura nazionale" e "l'ingresso nel mercato" del nuovo operatore SNCF Voyages Italia. Fs: piena collaborazione, correttezza emergerà.