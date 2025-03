Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 21 marzo 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, venerdì 21è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 21, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 11. E protagonisti, molto probabilmente, saranno Gemma e Orlando. La dama discuterà con il cavaliere e Tina Cipollari porterà una segnalazione. Le hanno detto che Orlando è fidanzato con una donna russa da diverso tempo. Gemma si arrabbierà e deciderà di eliminarlo, ma lui cercherà il modo per restare e corteggiare Marina. Ma verrà invitato ad abbandonare per sempre il programma.