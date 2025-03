Dilei.it - Anticipazioni The Voice Senior del 21 marzo, i concorrenti verso la semifinale

Leggi su Dilei.it

Si rinnova l’appuntamento con la musica e le emozioni di The, il talent show dedicato alle voci over 60 e leader degli ascolti del venerdì sera di Rai1. Ancora una volta, il pubblico sarà guidato dalla conduzione rassicurante di Antonella Clerici, al timone del programma per la quinta volta, supportata da una giuria d’eccezione e scelta con grande attenzione composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.The, ledel 21Come da tradizione, anche questa edizione condotta da Antonella Clerici si apre con le emozionanti Blind Auditions, le audizioni al buio che rappresentano uno dei momenti più coinvolgenti del programma. Isi esibiscono sul palco senza essere visti dai coach, che ascoltano con le poltrone di spalle prima di decidere se premere il pulsante e girarsi per accoglierli nella propria squadra che ormai è quasi al completo in vista della