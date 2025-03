Quifinanza.it - Anti dazi rimandati, l’Ue cerca l’accordo con Trump per disinnescare la crisi

Leggi su Quifinanza.it

La Commissione europea ha deciso di rimandare iche aveva previsto di imporre sulle importazioni americane a partire dal 1 aprile. Si trattava di una ritorsione contro la decisione del presidente degli Stati Uniti Donalddi tassare all’arrivo negli Usa tutto l’acciaio e l’alluminio europei del 25%.Idisono particolarmente dannosi per l’economia italiana oltre che per quella europea. Le ritorsioni delerano simili a quelle del 2018 e puntavano a colpire i settori più vicini all’elettorato del Partito Repubblicano.rimanda idi ritorsione contro gli UsaLa nuova data per l’introduzione deieuropei contro gli Usa è il 13 aprile. Di fatto la Commissione europea ha deciso di accorpare in un solo provvedimento tutte le misure di ritorsione previste contro le tariffe americane su acciaio e alluminio.