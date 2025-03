Inter-news.it - Ansia per Lautaro Martinez! Due gli impegni a rischio – TS

Leggi su Inter-news.it

Nonostante la pausa per le Nazionali, in casa Inter si pensa al rientro e alla volata di aprile con una gara ogni tre giorni. E intanto, fa paura lo stop di, come spiegato da Tuttosport.– L‘Inter si prepara al rush finale della stagione. Da qui al gong finale però, ci saranno ben nove partite nel giro di 27 giorni. Come riportato da Tuttosport, la ripresa in Serie A sarà come una montagna da scalare, con un ritmo serrato di una gara ogni 72 ore. Inzaghi però, spera di continuare il trend positivo anche a maggio: vorrebbe dire almeno semifinale di Champions League e finale di Coppa Italia. La salita però resta impervia, con Inzaghi che dovrà fare la conta dei recuperi. Le condizioni dinon lasciano tranquilli: l’attaccante argentino tornerà entro domani visto il forfait con la Nazionale argentina.