Ilrestodelcarlino.it - Anno giubilare, la guida. Una mostra sulla Bibbia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Di libriCattedrale di san Ciriaco ne sono stati scritti molti ma nessuno può essere completo ed esaustivo come quello curato da monsignor Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona - Osimo, presentato ieri in Cattedrale: "alla Basilica Cattedrale di San Ciriaco. Storia, arte, fede, spiritualità". L’unicità di questa, infatti è che in essa è contemplato ogni aspetto legato a questa chiesa, non solo storia ed arte ma anche fede e spiritualità. "La testimonianza più importante – ha detto monsignor Spina – e visibile di una comunità è la sua Cattedrale, dove l’uomo è toccato dal bisogno di entrarvi, per ammirare la bellezza della sua architettura, delle opere d’arte che custodisce, per pregare, per un attimo di sosta, per gustare quel soffio di infinito che dentro vi aleggia". Laè corredata di moltissime foto, riporta dati scientifici e "invita il fedele, il turista, il visitatore a cogliere tutti gli aspetti, da quelli storici a quelli artistici ed architettonici, quelli legati alla fede e alla spiritualità".