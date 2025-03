Modenatoday.it - Animali, apre la nuova area sgambamento cani al Parco Gelmini

Da sabato 22 marzo gli amici a quattro zampe in città avranno uno spazio dedicato in più in cui correre liberamente e giocare in sicurezza., infatti, ladiattrezzata, di circa 800 metri quadrati, all’interno del, nella zona di via Mafalda di Savoia.