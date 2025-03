Oasport.it - Andy Diaz senza limiti: “Ora i 18 metri, ho mantenuto la parola e ho vinto. Parigi ha aperto il rubinetto”

ha dettato legge ai Mondiali Indoor 2025 di atletica, dominando la gara di salto triplo e conquistando una mirabolante medaglia d’oro a due settimane di distanza dal trionfo agli Europei Indoor. Il bronzo olimpico di2024 si è esaltato al Cube di Nanchino (Cina), volando a 17.80al primo tentativo e tramortendo immediatamente la concorrenza: nei fatti gli è bastata un’unica prova per regolare la concorrenza e meritarsi il gradino più alto del podio con ampio margine.Il 29enne ha ritoccato di nove centila già sua miglior prestazione mondiale stagionale timbrata in occasione della rassegna continentale e ha perfezionato di cinque centiil record italiano che aveva siglato due anni fa al Golden Gala di Firenze (17.75 all’con 0,9 m/s di vento a favore), facendo risuonare l’Inno di Mameli in una rassegna iridata in sala a distanza di tre anni dalla stoccata di Marcell Jacobs sui 60in quel di Istanbul.