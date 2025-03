Oasport.it - Andy Diaz nel ristrettissimo club degli italiani Campioni del Mondo: Jacobs, Tamberi e un passaggio di testimone

Soltanto settesono riusciti a conquistare la medaglia d’oro nella storia dei Mondiali Indoor di atletica.si è aggiunto alazzurri capaci di imporsi nella rassegna iridata al coperto, imponendosi nel salto triplo a Nanchino (Cina) con la miglior prestazione mondiale stagionale (17.80 metri). Il record italiano siglato in terra asiatica ha reso il nostro portacolori il quarto uomo di sempre alin sala e si può così lanciare con grande entusiasmo verso l’annata agonistica all’aperto.C’è stato unditra il 29enne e Paolo Camossi, che ha infatti consegnato il tricolore al fenomeno di origini cubane: era stato proprio lui l’unico italiano a imporsi in questa specialità, trionfando a Lisbona 2001. Più recentemente avevano fatto festa Gianmarco(nel salto in alto a Portland 2016, prima dell’infortunio che gli impedì di partecipare ai Giochi di Rio) e Marcell(sui 60 metri a Belgrado 2022).