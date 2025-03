Andrea Sempio cosa lo spaventa delle indagini L’intervista a Quarto Grado | Mai avuto relazioni con Chiara Poggi In casa sua molto mio Dna

Leggi su Open.online

«Non c’è mai stata né una relazione né un contatto personale con, nemmeno una chiamata o un’uscita con amici». Dopo essere stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati, torna a difendersi, amico del fratello di, vittima dell’omicidio di Garlasco nel 2007. In un’intervista rilasciata alla trasmissione di Rete4,ha ribadito la sua presunta estraneità ai fatti, affermando di non aver maialcun rapporto con la vittima.ha dito di avere fiducia nelle autorità, e si è augurato che leproseguano. «Non ho nessun peso sulla coscienza, non ho nulla da tenere nascosto, non ho segreti. Sono contento che le autorità vadano a indagare, a scavare il più possibile. Non c’è nulla, guardino tutto, va benissimo. Facciano tutto quello che devono fare, così da chiarire una volta per tutte la mia posizione».