Ilrestodelcarlino.it - Andrea Delogu a tutto campo “A piada e giornale non rinuncio Mi informavo già a undici anni”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sua porta magica per il mondo dello spettacolo si è aperta quando aveva solo 20. Il debutto a Mai dire domenica della Gialappa’s band nel ruolo di una delle Letteronze. Da lì in poi pertanta, tantissima tivù e radio, ma anche cinema e teatro. Oggiè una delle conduttrici di punta della Rai, in tivù e alla radio. Da ottobre conduce tutti i giorni su Rai 2 La porta magica, con cui aiuta le persone a realizzare i loro sogni. Ma la riminese, nata e cresciuta a San Patrignano dove i suoi genitori – che erano ospiti della comunità – si sono conosciuti e innamorati, è anche autrice di podcast, scrittrice, attrice. Il suo romanzo d’esordio è stato La collina: ambientato in una comunità terapeutica.l’ha scritto a quattro mani insieme adCedrola ispirandosi all’esperienza a Sanpa.