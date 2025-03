Velvetgossip.it - Andrea Damante potrebbe diventare padre: Elisa Visari mostra un pancino sospetto

Leggi su Velvetgossip.it

Venerdì 21 marzo 2025,e la sua compagnasembrerebbero essere pronti a compiere un importante passo nella loro relazione. Secondo le indiscrezioni diffuse dall’esperta di gossip Deianira Marzano,sarebbe in attesa di un bambino. Questa notizia, che ha già suscitato un grande interesse tra i fan della coppia, è stata alimentata da voci provenienti da amiche dell’attrice.L’indiscrezione sulla gravidanzaLe fonti vicine alla coppia rivelano che il parto è previsto per settembre 2025. Inoltre, si prevede cheufficializzeranno la notizia nei prossimi giorni, suscitando grande attesa tra i loro sostenitori. Ma non è tutto: si vocifera cheabbia anche fatto la proposta di matrimonio a. Un video condiviso su TikTok ha alimentato ulteriormente le speculazioni,ndo unche ha catturato l’attenzione degli utenti.