Ilfattoquotidiano.it - Anche il Bundesrat tedesco approva la modifica del freno al debito: via libera ai maxi investimenti in difesa

il, Camera alta del Parlamento, hato l’emendamento costituzionale che spiana la strada al varo del pacchetto finanziario destinato a sostenere le future spese per un totale di 900 miliardi per la, le infrastrutture e la protezione del clima. Il provvedimento è statoto con la maggioranza dei due terzi: 53 i voti a favore, mentre i rappresentanti di Brandeburgo, Sassonia-Anhalt, Turingia e Renania-Palatinato che siedono nella Camera delle Regioni si sono astenuti. Ora il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier può promulgare la legge.Il viadel Senato federale era l’ultimo scoglio per ilpacchetto di, voluto dalla possibile nuova coalizione di governo tra Cdu-Csu e Spd, che ha già ricevuto l’zione da parte del Bundestag grazie al sostegnodei Verdi.