Ilgiorno.it - Ana e la poesia per cercare felicità: "Può capovolgere la prospettiva. Come il Bramante in San Satiro"

A Milano affermarsipoetessa, Ana Vincent Colonques, è più difficile che integrarsi da spagnola? "Per una nata a Vila-Real, nei pressi di Valencia, non è stato facile nel ‘92 ambientarsi nel grigiore ambrosiano. Ma ero innamorata". Di un milanese? "Sì: conosciuto in Francia, a Grenoble, dove studiavo. E dove tutti gli italiani facevano strage di cuori. L’ho seguito qui. Conclusa la love story, sono rimasta". Innamorandosi della città? "Lentamente,quando fatichi a scoprire il fascino nascosto di una donna che al primo sguardo non trovi bella. E poi i suoi luoghi t’ispirano versi". Per esempio? "Via Farini, Milano / immigrati e milanesi / veloci, colorati, affannati, stanchi / . vecchi coi cani, mani dietro la schiena / africani con corpi segnati da viaggi infernali / . indiani gentili, odore di curry e incensi bruciati / cinesi schizzati, proprietari di suv e di supermercati.