"Amico carissimo" in ricordo del chirurgo. Enzo Piccinini

A pochi giorni dalla chiusura della fase diocesana, a fine febbraio scorso, della causa di beatificazione, con l’iter ora giunto in Vaticano, Comunione e Liberazione organizza per stasera la presentazione del libro "" sulla figura del servo di Dio,(foto), presso l’Aula Magna Manodori in Viale Allegri 9 alle ore 21. Chi era il medicoscomparso in un incidente stradale nel maggio 1999,di don Luigi Giussani e instancabile educatore? A rispondere, saranno gli autori del testo: Pier Paolo Bellini, professore associato in Sociologia dei Processi Culturali,e compagno di strada del medico reggiano, e Chiara, figlia di, ricercatrice universitaria. Grazie alle trascrizioni dei suoi interventi pubblici, messe a disposizione dalla Fondazione, e alle tante testimonianze inedite rilasciate da chi ha avuto la fortuna di incontrarlo, "" è un racconto intimo e prezioso che permette a tutti, credenti e non, di avvicinarsi all’umanità straordinaria e alla profonda esperienza di fede di