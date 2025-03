Anticipazionitv.it - Amici serale, anticipazioni prima puntata: chi è stato eliminato e gli ospiti

24 è entrato nella fase delcon laregistrata il 20 Marzo 2025 e che andrà in onda sabato 22 marzo su Canale 5. Il primo appuntamento ha regalato momenti indimenticabili. Tra sfide serrate,speciali e colpi di scena, due allievi hanno già dovuto lasciare la scuola. Un inizio scoppiettante, che ha subito acceso i riflettori sulle dinamiche tra le squadre e sulle decisioni della giuria., registrazione 20 Marzo 2025: giuria stellare e niente esibizioni d’aperturaMaria De Filippi ha presentato i tre giudici di questa edizione: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Contrariamente a quanto avvenuto negli anni passati, i tre non si sono esibiti, ma si sono accomodati direttamente nelle loro iconiche poltrone rosse, pronti a giudicare i ragazzi in gara.