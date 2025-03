Notizieaudaci.it - Amici anticipazione, con Elena D’Amario in giuria torna anche amata ballerina professionista

La prima puntata del serale di24 ha regalato numerose sorprese, tra cui l’ufficializzazione della nuova, la prima eliminazione e momenti di spettacolo memorabili. Ma uno degli eventi più inattesi è stato il ritorno di Francesca Tocca, storicadel talent show di Maria De Filippi.Dopo aver lasciato il programma nei mesi scorsi per una decisione personale — nonostante le voci che parlavano di un possibile allontanamento imposto — Francesca ha fatto il suo ritorno in pista. Secondo le anticipazioni dagli studi Elios, la Tocca èta a esibirsi al fianco degli alunni, riportando sul palco la sua inconfondibile eleganza, sinuosità e tecnica.Francesca ToccaFrancesca Tocca e Raimondo Todaro: un possibile ritorno di coppia?Il ritorno di Francesca Tocca ha subito acceso le speculazioni su un possibile ritorno di Raimondo Todaro , suo ex compagno e collega storico nel programma.