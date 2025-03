Amici Amadeus da Maria De Filippi | presto lo sbarco a Mediaset?

Leggi su Open.online

A partire da domani sera, 22 marzo,sarà negli studi diDecome nuovo giudice serale di. Ma la sua presenza è collegata alle inaspettate difficoltà del conduttore sul Nove, secondo il Corriere della Sera. Il conduttore non si aspettava dei risultati Auditel così bassi. E ora Deriesce a coinvolgere nel suo talent uno dei volti che fino a un anno fa (non un secolo) era di punta nella tv generalista. Mentre lui e Nove avranno «pubblicità gratuita». Proprio quando è in procinto di lanciare due nuovi format a maggio.Il talent e il game showIl primo programma (in prime time una volta alla settimana, Starstruck – Colpito dalle stelle ) è un talent che ricorda X Factor. Il secondo (dal lunedì al venerdì in access, Raid the Cage ) è un game show per coppie.