Amici 24 al via il serale Amadeus in giuria Gazzelle ospite

Tutto pronto per la prima puntata deldi24, novità incon la presenza diin studio, ecco le tre squadreDomani, sabato 22 marzo, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale5 il primo imperdibile appuntamento dello showedizione numero 24. L’obiettivo della scuola più famosa d’Italia non cambia: far emergere e coltivare il talento dei ragazzi, indirizzando le loro capacità artistiche nel canto e nel ballo, per permettere di trasformare i sogni in realtà e rendere la loro passione una professione.Tra continue sfide, ore di lezione, studio ed approfondimento, momenti di gioia, ostacoli da superare, grandi soddisfazioni e importanti traguardi raggiunti, gli allievi crescono, maturano e cercano di dimostrare il proprio valore e le proprie potenzialità.