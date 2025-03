Velvetgossip.it - Amici 2025: cosa aspettarsi dalla prima puntata del Serale di sabato 22 marzo

Leggi su Velvetgossip.it

La nuova edizione diè finalmente iniziata e l’attesa per ildiè palpabile.22, inserata su Canale 5, andrà in onda ladi una stagione che promette emozioni e colpi di scena. La registrazione dellaè avvenuta nel pomeriggio di oggi, e già circolano in rete le anticipazioni su quanto accaduto, incluse le sfide tra le squadre e i primi eliminati.Gli ospiti speciali di22Maria De Filippi, regina indiscussa del programma, ha accolto in studio due ospiti di grande calibro: l’attrice Sabrina Ferilli, amata dal pubblico per il suo carisma e il suo talento, e il cantautore Gazzelle, il cui stile musicale ha saputo conquistare le nuove generazioni. La presenza di questi artisti non solo arricchisce il programma, ma offre anche agli allievi l’opportunità di esibirsi davanti a volti noti del mondo dello spettacolo.