Quotidiano.net - Amici 2024: Maria De Filippi apre il Serale con giuria stellare e ospiti d'eccezione

Domani, sabato 22 marzo, dagli studi Titanus Elios a RomaDeconduce in prima serata su Canale5 il primo appuntamento dello show "" edizione numero 24. L'obiettivo della scuola non cambia: far emergere e coltivare il talento dei ragazzi, indirizzando le loro capacità artistiche nel canto e nel ballo, per permettere di trasformare i sogni in realtà e rendere la loro passione una professione. A giudicare le performance dei 15 talenti in gara unad'composta da Amadeusì, Cristiano Malgioglio e da Elena D'Amario. Sul palco l'attrice Sabrina Ferilli con il regista Gabriele Mainetti e l'attore Enrico Borello per presentare il nuovo film "La città proibita". Super ospite musicale Gazzelle che si esibisce sul palco con il suo nuovo singolo "Da capo a 12" contenuto nell'album "Indi".