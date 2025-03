Movieplayer.it - American Love Story: Sarah Pidgeon star della nuova serie antologica di Ryan Murphy

produrrà per FX lae la prima stagione sarà dedicata alla storia d'amore di JFK Jr e Carolyn Bessette., latargata FX, racconterà nella prima stagione la storia d'amore di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, e la protagonista femminile sarà l'attrice. La giovanedi The Wilds reciterà quindi nello show che sarà prodotto da, Brad Simpson, Nina Jacobson, D.V. DiVencentis e Connor Hines. Cosa racconteràPer ora non è stato scelto il protagonista maschile degli episodi di, che verrà realizzata da FX e 20th Television. Le puntate racconteranno la storia del figlio del presidente degli Stati Uniti e di Carolyn Bessette .