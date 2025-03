Avellinotoday.it - AMDOS celebra i 20 anni a sostegno delle donne ricordando Silvana Ianuario, ex presidente dell'associazione

In occasione dei venti'A.M.D.O.S,meridionaleoperate al seno, l'incontro del 29 marzo a Villa Amendola sarà dedicato a, ex, per ricordare il forte contributo alle attività di formazione, sensibilizzazione, assistenza.