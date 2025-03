Movieplayer.it - Amanda Seyfried ha rifiutato il ruolo di Gamora perché temeva sarebbe stato il primo flop della Marvel

L'attrice rifiutò la parte non solo per non doversi sottoporre a tutte quelle ore di trucco, ma anchecredevaunnel corso dell'ultima puntata del podcast "Happy Sad Confused" ha dichiarato di aver ricevuto da James Gunn e daiStudios l'offerta di interpretarenel franchise di GuardianiGalassia. L'attrice però ha riflettuto parecchio sull'offerta per qualche giorno prima di rendersi conto che il progetto non faceva per lei e declinare quindi l'invito di unirsi alCinematic Universe. "Ero davvero spaventata dall'idea di passare tutte quelle ore immobile al trucco", ha ricordato. "Era un'opportunità gigantesca. Avevo appena conosciuto James di persona. È meraviglioso. A quanto pare qualcuno ha detto che non se lo ricordava, .