Amanda Seyfried ammette | Non ero pronta a cantare dal vivo sul set di Les Misérables

L'attriceha spiegato i rimpianti legati alle riprese del film Les, adattamento cinematografico del celebre musical.ha parlato della sua esperienza sul set del film Lessostenendo di non essere stataalla sfida che doveva affrontare. L'adattamento del popolare musical, che è stato diretto da Tom Hooper, prevedeva infatti che cantasse dal. L'ammissione diIn un'intervista rilasciata a GQ,ha dichiarato: "Lesera un film incredibile. L'ho amato. I costumi, le persone. Eravamo davvero tutti felici di essere lì". La star di Mamma mia!, che ha dimostrato in più occasioni le sue capacità vocali ed è stata in corsa anche per il ruolo di Glinda nei film .