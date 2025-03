Dilei.it - Amadeus nella giuria del Serale di Amici, è ufficiale. Tutti i giudici e le squadre

Le indiscrezioni in merito aldihanno trovato ampio spazio negli ultimi giorni. Il nome chiave della seconda fase del talent di Maria De Filippi è senza ombra di dubbio. Sarà infatti uno dei giudizi, in prestito dal Nove e in piena concorrenza con la Rai. Uno scenario decisamente sorprendente e, al tempo stesso, intrigante.adAl momento del suo addio alla Rai, nessuno si sarebbe aspettato una mossa del genere da parte di. Impegnato sul fronte Nove, ci si aspettava da lui una totale abnegazione nel nuovo incarico. Invece eccolo sperimentare e mettere piede in casa Mediaset.Qualcosa in più di una comparsata, eccome, dal momento che sarà parte di uno dei grandi show amati dal pubblico italiano, di varie età. Un vero e proprio rilancio, che giunge poco dopo un Sanremo 2025 che per molti è stato tutt’altro che entusiasmante.