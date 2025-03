361magazine.com - Amadeus dopo “Amici”, pensa a un ritorno a Mediaset?

Leggi su 361magazine.com

Sarà uno dei giudici del serale, come ormai noto, da domani sera, 22 marzo sarà uno dei giudici del serale di Maria De Filippi. Da un anno, l’ex conduttore e direttore artistico di Sanremo, ha detto addio alla Rai, passando al Nove.Ora, come noto, soprattutto in termini di ascolti, le cose non stanno andando al meglio e i suoi programmi stentano a raccogliere audience. Secondo quanto sostiene Corriere della Sera dovrebbe essere protagonista di due programmi.Si tratta di Starstruck – Colpito dalle stelle, simile a X Factor e poi di un game show per le coppie. I due programmi saranno dei banchi di prova per il conduttore.Ora peròvorrebbe vedere i dati e i risultati di questi due nuovi programmi e se non andassero bene potrebbe cercare una via di fuga dalla Warner Bros Discovery, con cui ha un contratto di altri tre anni.