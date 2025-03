Secoloditalia.it - Amadeus dal flop al top: dopo il digiuno di ascolti su La Nove, il premio della poltrona di giudice di “Amici”. Ai telespettatori l’ardua sentenza

Tra nuovi volti e vecchi ““, eccolo là:occuperà lapiù ambita del talent show di Canale 5 firmato Maria De Filippi. Rumors confermati e ripescaggio accreditato, con buona pace di chi vede in questa nuova performances dell’ex conduttore una promozione non conquistata sul campo del professionista approdato sui pantagruelici lidi de La, dove però Ama è rimasto fin qui adi.Oggi la registrazionepuntata che andrà in onda sabato: e la conferma di rumors e risposte in sospeso da un po’:, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario sono i giudicinuova edizione del serale didi Maria De Filippi che partirà sabato 22 marzo. La conferma arriva, come da tradizione, via social con i post del pubblico che stanno assistendo in studio alla registrazionepuntata.