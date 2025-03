Quicomo.it - Alzheimer, 5 segnali precoci 'nascosti' nel linguaggio: ecco quali sono

Leggi su Quicomo.it

A soffrirne nel mondo di qualche forma di demenzaoltre 55 milioni di persone, di cui 1,2 milioni in Italia. Numeri destinati a triplicare entro il 2050, come scrive Today.it, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione. Nel 60-70 per cento dei casi si tratta di, una.