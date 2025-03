Brindisireport.it - Altro concerto in piazza a Mesagne per lo Stupor Mundi: arrivano i La Crus

Leggi su Brindisireport.it

- Nuovo appuntamento per il festival, l’evento estivo prodotto dalla New Music Promotion, che per il terzo anno consecutivo porta la grande musica dal vivo nelle location storiche e nei centri storici pugliesi. Il 9 agosto 2025, appuntamento acon i La: la.