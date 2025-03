Secoloditalia.it - Altra sentenza-rossa: “reddito” anche ai migranti che sono da poco in Italia. Il “buco” di Conte si allarga

L’impatto sulle casse dello Stato dell’ultimadella Corte Costituzionale si aggira intorno ai tre miliardi di euro. Estavolta origina dalla folle misura del governo grillino, queldi cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – che però continua a produrre i suoi effetti nefasti sulle casse dello Stato. Secondo gli ermellini, il “” non ha natura assistenziale, non essendo diretto “a soddisfare un bisogno primario dell’individuo”: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l’occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione, dice la Corte costituzionale, adeguandosi alladella Corte di giustizia dell’Unione europea” del 29 luglio 2024.