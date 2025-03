Secoloditalia.it - Altra sentenza choc, la Consulta apre alle adozioni dei minori stranieri per i single: “Incostituzionale escluderli”. Ma è davvero una svolta?

Secondo la Corte Costituzionale le persone singole possono adottarein situazione di abbandono. Larivoluziona il mondo delle, comprensivo di aspettative, speranze, ambizioni e delusioni connesse- Sì, perché mentre c’è chi parla di “”, c’è anche chi solleva il dubbio di uno stravolgimento che potrebbe non risultare funzionale all’armonioso sviluppo di un minore in crescita. Ma procediamo con ordine.Laall’per iRimuovendo, anzi sradicando letteralmente, un paletto fissato da tempo, la Corte Costituzionalepersone singole che possono adottarein situazione di abbandono. È quanto si legge nellanumero 33, depositata oggi, 21 marzo, con cui laha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.