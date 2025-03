Ilfattoquotidiano.it - Alpini nei cantieri, caccia alle spie e strade chiuse di notte: per chi abita a Cortina sono olimpiadi infernali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è scoppiata la guerra. Una guerra olimpica, dove glifanno il lavoro degli operai, dove la vallata del Boite per tre mesi viene isolata diper trasporti eccezionali lungo un tragitto di 36 chilometri, si dà lache hanno diffuso notizie riservate e solo i giornalisti embeddedammessi a raccontare le mirabilie della nuova pista da bob. Ecco servito l’antipasto di quello che ci si deve attendere da qui al febbraio 2026 nella “perla delle Dolomiti”, dove il 24 marzo comincerà la preomologazione della “Eugenio Monti” e si annuncia l’arrivo dei generali dell’esercito politico che saranno impegnati in un’esercitazione tale da far impallidire – tra discorsi, cocktail e tartine – “Volpe Bianca 2025”, che ha appena coinvolto 1.300 uomini delle truppe alpine dell’esercito, tra Alto Adige e Veneto.