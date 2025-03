Lapresse.it - Alluvione Marche, il punto sul ponte di via Serra tra Monsano e San Marcello

Domani, venerdì 21 marzo alle ore 18, presso il Teatro ‘Paolo Ferrari’ di San(via Rossetti 3), si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per fare ilsul rifacimento delin via, danneggiato dall’del 2022. Ilcostituisce uno snodo della viabilità tra i comuni die Sane la chiusura al traffico costituisce una criticità che andrà a risolversi con questo intervento in programma. L’opera è stata finanziata con 850 mila euro dalla struttura commissariale, inserita tra gli interventi finanziati grazie ai fondi stanziati dal Governo nazionale. L’incontro di Sansarà dunque l’occasione per informare cittadini sulle modalità di attuazione dell’intervento molto atteso dalla comunità.Interverranno: Francesco Acquaroli, presidente della Regionee commissario per l’2022, Stefano Babini, vice commissario per l’2022, Joseph Borgiani, sindaco di Sane Roberto Campelli, sindaco di