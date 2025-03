Alluvione già rimosse da Alia oltre mille tonnellate di rifiuti dalle sedi stradali

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Tutti al lavoro per la pulizia delle aree interessate dall’del weekend dal 14 al 16 marzo. In particolareMultiutility è impegnata su più fronti per rispondere all’emergenza meteo che nei giorni scorsi ha colpito la Toscana, causando danni diffusi in 25 Comuni e coinvolgendo, con diverse intensità, circa 30mila persone. L’azienda sta operando senza sosta per supportare il ritorno alla normalità, concentrando i propri interventi sulla gestione deialluvionati e sul ripristino della viabilità urbana in collaborazione con la protezione civile.In particolare,sta intervenendo per la rimozione e lo smaltimento degli ingombranti e dei materiali alluvionati, accatastati lungo le strade dai cittadini costretti a svuotare locali e abitazioni allagate. Gli interventi si sono inizialmente concentrati nelle zone più colpite (Mugello, Rufina, Sesto Fiorentino ed Empoli su tutte) e si stanno gradualmente estendendo a tutti i territori, attraverso un potenziamento del servizio di raccolta ingombranti e l’ausilio di autocarri con ragno, sia aziendali che messi a disposizione da appaltatori esterni.