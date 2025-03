Riminitoday.it - Alloggi gratuiti per le famiglie dei neonati ricoverati in Terapia intensiva. Tutto sull'iniziativa benefica

Leggi su Riminitoday.it

Never Give Up e l’associazione La Prima Coccola insieme per sostenere ledei. La sindaca di Cattolica Franca Foronchi e il vicesindaco Federico Vaccarini hanno ricevuto a Palazzo Mancini Veronica Lisotti e Barbara Vannoni per presentare la collaborazione, che offrirà.