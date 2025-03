Justcalcio.com - Allineamenti, Low e Chollos per il giorno 29 di Laliga

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-20 22:49:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:PEndori dei possibili effetti del primo “virus FIFA” 2025, stiamo aggiornando gli stati dei giocatori per il 29 °di. IL Ultimo internazionale per ricongiungersi Saranno come sempre gli americani, con partite nelle prime ore di mercoledì a giovedì. Poi non ci sarà alcuna fermata in campionato fino alla fine, Con un intersemanal tra il 22 e il 24 aprile e prima del ritorno delle semifinali di Coppa (1 e 2) e dei quarti di finale delle competizioni europee (8, 9, 10 e 15, 16, 17 saranno giocate. Per il 29-J Ci sono otto sanzionati e più di cinquanta avvertimento. Il Barça-Osasuna rinviato si giocherà giovedì 27 E l’Athletic-Osasuna passa a domenica (18:30), iniziando la giornata sabato (14 ore) puoi consultare le ultime ore di tutte le prime squadre in X @fantasymarca.