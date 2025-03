Lanazione.it - Allerta meteo in Toscana, scattano i divieti. Scuole chiuse: ecco dove

Firenze, 21 marzo 2025 – Con l’arancione molti comuni tendono a chiudere le. E’ vero che domani è sabato e moltissimi istituti sono già chiusi per calendario, ma ci sono anche lezioni previste per esempio alle superiori. E purtroppo innon esiste un ente che si occupi di informare a livello centralizzato chi-chiude-cosa. Ogni comune va per conto suo. Qui trovate in tempo reale gli aggiornamenti sui provvedimenti di chiusura per sabato 22 marzo. LIVORNO Per sabato 22 marzo, e fino al perdurare dell’arancione, a Livorno è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte ledi ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri; la chiusura al pubblico del canile comunale.