Lanazione.it - Allerta arancione, scuole chiuse nell’Empolese Valdelsa. Tutti i provvedimenti

Empolese, 21 marzo 2025 – Torna la paura per l’meteoche riguarda gran parte del territorio toscano e che la sala operativa della protezione civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 22 marzo. L’per il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, dalla mattina e per tutta la giornata, riguarda anche l’Empolese. A questa si somma un’di Codice giallo per temporali forti. Arrivando da giorni difficili per le grandi criticità e i danni arrecati sul territorio dalle intense piogge, i sindaci degli 11 Comuni, in presenza della nuova ondata di maltempo, hanno assunto alcune importanti decisioni. In particolare sul territorio dii Comuni (Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Capraia e Limite, Montelupo, Montespertoli, Certaldo, Castelfiorentino, Gambassi e Montaione) è prevista la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado, degli impianti sportivi, sia all’aperto che al chiuso, e dei cimiteri.