Allerta arancione a Prato, divieti e raccomandazioni: "Non sostate nei seminterrati"

, 21 marzo 2025 – Un’altrameteo di coloreche coinvolge anchee provincia. Il provvedimento per rischio idraulico ed idrogeologico del reticolo minore è valido dalle 7 alla mezzanotte di domani sabato 22 marzo ed è stata diramata dal Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana. Il rischio idraulico per il reticolo principale è in codice giallo dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani sabato 22 marzo. Al momento rimangono chiuse solamente le piste ciclabili e il Parco delle Cascine di Tavola (come da precedente ordinanza), mentre non sono stati presi ulteriori provvedimenti per eventuali chiusure che nel caso saranno comunicati in un secondo momento. Rimangono valide ledi non soggiornare in localio interrati e di fare attenzione anche ai piani terreni in caso di esondazioni.