Ilrestodelcarlino.it - Allarme al Commissariato: "Chiude la centrale operativa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aldi Cesena, il presidio della sicurezza potrebbe sguarnirsi, stando almeno a quello che denuncia il sindacato provinciale Sap (sindacato autonomo di polizia). "Abbiamo appreso dell’intenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni dire la saladeldi Cesena", afferma il segretario Roberto Meloni, che mostra tutte la preoccupazione del sindacato per le eventuali ripercussioni che scaturirebbero dalla chiusura. "La conseguenza – prosegue il segretario del Sap Meloni– sarebbe quella che Cesena non avrebbe più, almeno per la Polizia di Stato, un suo numero di emergenza 112 e che le richieste di intervento verrebbero gestite direttamente da Forlì. Questa scelta di grigia ragionieristica ministeriale potrebbe determinare effetti negativi per Cesena e per il suo circondario poiché si demanderebbe la gestione dell’emergenza ad un ente slegato dal territorio di riferimento".