All’aeroporto da Vinci il nuovo gateway di UPS Italia

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 21 marzo 2025- “È un piacere accogliere una realtà internazionale come UPS, che ha scelto di investire nel nostro territorio, un territorio che continua ad attrarre importanti realtà imprenditoriali in un’ottica di sviluppo logistico ed economico a livello globale”: lo ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Mario Baccini all’inagurazione presso la Cargo City dell’aeroporto Leonardo Dadi Fiumicino deldi UPS, leader globale nel settore della logistica con oltre 24 milioni di pacchi spediti quotidianamente in tutto il mondo. Dopo anni di operatività presso l’aeroporto di Ciampino, lo scorso 4 novembre UPS ha trasferito le proprie attività a Fiumicino, segnando un importante passo avanti nella collaborazione con il gruppo ADR e allineandosi alle strategie di sviluppo aeroportuale orientate alla crescita economica locale e nazionale.