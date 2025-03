Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta alle origini di Gatteo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato 29 marzo apresso la nuova sala espositiva appositamentestita al primo piano della Biblioteca comunale Ceccarelli inaugurerà "Sulla via dellenella protostoria", mostra archeologica dedicata ai rinvenimenti effettuati in occasione degli scavi condotti atra il 2018 e 2020 su coordinamento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini. I reperti in mostra, frutto degli scavi archeologici effettuati tra Via Campagnola e Via Mistadella a, hanno evidenziato un’area insediativa che vede i suoi albori nell’età preistorica e si sviluppa fino all’epoca romana. Un gruppo di ricche sepolture e un villaggio protostorico con tracce di attività legatevita quotidiana eproduzioni artigianali che si sviluppa dal VIII al VI secolo a.