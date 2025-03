Ilgiorno.it - Alla Bracco nasce il delegato sociale. Aiuterà i colleghi a orientarsi nel labirinto dei servizi anti disagio

Leggi su Ilgiorno.it

Per la prima volta in un’azienda in Lombardiail. Ad aprire le porte al nuovo rappresentante dei lavoratori è, a Cesano. Qui, i sindacati sono riusciti a scrivere una pagina storica nelle relazioni industriali. E d’ora in poi Angelo Perversi prenderà partediscussione sull’integrativo, "anche se il contratto nazionale non prevede il ruolo".tutto da un corso organizzato da Cgil, Cisl e Uil e finanziato da Ats, lui, il prescelto, ha partecipato. "Nel tempo – racconta – ho percepito un bisogno sempre più forte di supporto da parte deisu tematiche non strettamente legate ai contratti o ai diritti sindacali". Così ha preso forma il nuovo compito, "una figura di orientamento". "A lezione ho preso confidenza con iche l’azienda sanitaria mette a disposizione e che sono poco conosciuti.