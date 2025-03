Ilfattoquotidiano.it - Alfa Romeo Junior ibrida Q4 , la prova de Il Fatto.it – La sicurezza della trazione integrale – FOTO

Q4 si presenta al pubblico con un test drive d’eccezione, partendo dal cuore pulsante dell’innovazione del marchio: il Centro Stile Stellantis di Torino. Da qui, il viaggio si è snodato attraverso la città, le veloci arterie autostradali e le curve sinuose delle Langhe, terra di grandi vini e paesaggi mozzafiato. Un percorso variegato, capace di mettere allala nuova compatta del Biscione in ogni scenario possibile.L’abitacolo avvolge il conducente con i sedili Sabelt foderati in Alcantara, che regalano un abbraccio solido e sportivo. Il volante, rivestito dello stesso materiale, restituisce una piacevolezza tattile degna delle migliori vetture sportive. Le palette del cambio, poste dietro al volante, sono funzionali ma sarebbe servita una realizzazione in metallo o carbonio, per enfatizzare ulteriormente la sportivitàvettura.