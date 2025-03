361magazine.com - Alessia Marcuzzi torna in prima serata: su Rai 2 arriva ‘Obbligo o Verità’

Un talk show irriverente e senza filtri tra ospiti d’eccezione, sfide e confessioni inaspettatesi rimette in gioco con un format tutto nuovo. Dal prossimo 24 marzo, ogni lunedì insu Rai 2, debutta Obbligo o Verità, un talk show frizzante ispirato al celebre party game. Tra domande scomode e prove surreali, il programma promette di far emergere il lato più autentico – e imprevedibile – dei suoi ospiti.Adattato dal format francese Action ou Vérité e prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia, il programma segna il ritorno dialla conduzione di un talk brillante, in cui intrattenimento e confidenze si intrecciano in un mix esplosivo.Ospiti d’eccezione per lapuntataA inaugurare il format sarà un cast variegato, pronto a mettersi alla prova con domande e sfide: Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile, con la partecipazione speciale di Herbert Ballerina.