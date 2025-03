Donnapop.it - Alessia Marcuzzi torna con un programma tutto nuovo: ecco quando inizia e gli ospiti incredibili

è pronta are in televisione con unche promette di portare freschezza e divertimento sul piccolo schermo. Obbligo o Verità, così si intitola, è un talk show ispirato al celebre party game che tutti almeno una volta hanno giocato.Ilandrà in onda ogni lunedì in prima serata e, sotto la guida brillante di, si preannuncia un mix di confessioni, risate e momenti di pura leggerezza. Ilsi prefigge di divertire il pubblico, facendo emergere i lati più autentici e spontanei degli, e trasformando ogni puntata in un momento di svago collettivo.percanale e data di inizioIl debutto di Obbligo o Verità è fissato per il 24 marzo, e sarà trasmesso su Rai 2. Il format è una versione italiana dell’originale francese Action ou Vérité, che vedràalla conduzione, mettendo insieme un parterre dimolto variegato.