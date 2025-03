Thesocialpost.it - Alessandro Costa morto in tre giorni a 35 anni: “Infezione batterica fulminante”

L’intera comunità di Cremona è in lutto per la scomparsa di, 35, venuto a mancare a causa dell’aggravarsi di un malessere improvviso che lo aveva colpito neiscorsi. Prima la febbre alta e i problemi gastrointestinali. Poi la situazione è precipitata fino alla morte, sopraggiunta in appena treè stato ucciso da unadopo un ricovero di treall’ospedale Maggiore di Cremona, a causa di “una insufficienza multipla d’organo associato a grave coagulopatia in shock settico rapidamente evolutivo”.Molto conosciuto e stimato,era un punto di riferimento nel mondo dello sport e dell’istruzione. Calciatore del Chieve, squadra di Prima Categoria, aveva dedicato il suo tempo anche all’allenamento dei più piccoli nella Sported Maris.