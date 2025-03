Ilrestodelcarlino.it - Alberghi e ristoranti sotto esame. Lavoro nero, irregolarità riscontrate in un’azienda su due

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Guardia di finanza di Forlì-Cesena ha intensificato la campagna di controlli sul territorio ad opera dei finanzieri di Forlì-Cesena, per contrastare i fenomeni d’illegalità economico-finanziaria e combattere tutte le forme illecite di turbativa del libero svolgimento delle attività d’impresa sane e, contemporaneamente, garantire sicurezza ai cittadini. Le pattuglie messe in campo dal comando provinciale delle Fiamme Gialle in questa prima parte del 2025, hanno eseguito numerosi interventi nelle zone più esposte, anche sulla base delle indicazioni del Prefetto, per garantire elevati livelli di protezione. Una particolare attenzione è stata rivolta ade residence, con 11 interventi in altrettante strutture ricettive, finalizzati a verificare che i gestori consentano l’ingresso solo a persone munite di documento d’identità.